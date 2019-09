Talianski dôstojníci sa postavia pred súd za tragédiu člna z roku 2013

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 16. septembra (TASR) - Dvaja talianski dôstojníci obvinení z oneskorenej reakcie na stroskotanie člna v roku 2013, keď sa utopilo v Stredozemnom mori približne 260 migrantov, budú súdení za neúmyselné zabitie. V pondelok to oznámil taliansky súd.Pri tragédii z októbra 2013 zahynuli aj desiatky detí, pretože príslušné strediská ignorovali opakované volania o pomoc. Prípad vyvolal šok v celom Taliansku, pripomenula tlačová agentúra AFP.Krajina sa ešte len snažila spamätať zo smrti 366 migrantov spred týždňa, ktorí sa utopili pri talianskom ostrove Lampedusa.Súdny proces s Leopoldom Mannom, šéfom operačného strediska talianskej pobrežnej stráže, a s Lucom Licciardim, dôstojníkom v rovnakej funkcii v námorných silách, sa začne 3. decembra v Ríme.Rybársky čln s takmer 480 ľuďmi na palube sa pod rúškom tmy vydal na plavbu z líbyjského pobrežného mesta Zuwára. Nachádzal sa v pátracej a záchrannej zóne Malty, 118 námorných míľ juhozápadne od maltského hlavného mesta Valletta, keď sa o 12.39 h 11. októbra 2013 dostal do problémov.Zábery a nahrávky z tragédie boli v roku 2017 zverejnené v dokumentárnom filme. Migrantov - Sýrčanov a Palestínčanov - bolo počuť, ako žiadajú Talianov o pomoc, ale tí im prikázali, aby radšej zavolali na Maltu.Valletta tvrdila, že núdzovú situáciu mal riešiť Rím, pretože čln sa nachádzal iba 60 námorných míľ od talianskeho ostrova Lampedusa. Talianska hliadkovacia loď Libra bola takisto od člna vzdialená len 45 minút plavby. Okolo 16.00 h maltské prieskumné lietadlo spozorovalo a nafilmovalo čln a pokúšalo sa zalarmovať Libru, ale bez úspechu.Veliteľské strediská Valletty a Ríma sa v tom čase zároveň hádali, kto má zasiahnuť, pričom Malta vyzývala Taliansko, aby do záchrannej akcie poslalo loď Libra. Obe strany majú zvukové nahrávky, na ktorých je ticho až do 17.07 h, keď Malta oznámila:Libra sa vydala smerom k potápajúcemu sa člnu a prišla krátko pred 18.00 h, keď už ľudia kričali v panike. V ten deň vytiahli z mora 26 tiel, pričom 240 ľudí vrátane približne 60 malých detí nikdy nenašli.V nasledujúcich dňoch talianska stredoľavicová vláda spustila medzi Sicíliou a Líbyou rozsiahlu pátraciu a záchrannú operáciu nazvanú, ktorá potom pokračovala a za rok zachránila vyše 100.000 ľudí.Libru následne často nasadzovali do prvej línie záchrannej operácie a jej veliteľka Catia Pellegrinová, prvá žena vo velení talianskeho vojenského plavidla, dostala prezidentskú Medailu cti.