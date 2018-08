Ceny ropy prudko klesli, cena Brentu sa dostala k hranici 72,50/barel

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu výrazný pokles, keď ich ovplyvnil nečakaný rast zásob v USA. Investori sa zároveň naďalej obávajú, že pokračujúce napätie v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou by mohlo znížiť dopyt po rope.Ministerstvo energetiky v stredu oznámilo, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň vzrástli o 3,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali pokles o 2,8 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri klesla do 19.35 h SELČ o 1,66 USD na 72,55 USD (62,03 eura) za barel. Výrazne sa znížila aj cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom. Dosiahla 67,82 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 94 centov.