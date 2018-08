Spomienku na rómsky holokaust si uctil aj Banskobystrický kraj

Pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 1. augusta (TASR) – Veľkéadresoval v stredu rómskemu obyvateľstvu v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici počas pietnej spomienky na genocídu spáchanú na Rómoch v období druhej svetovej vojny štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák. Po prvý raz po štyroch rokoch sa na nej zúčastnil aj zástupca Banskobystrického samosprávneho kraja, podpredseda Stanislav Horník. Pamiatku si uctila aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a zástupca amerického veľvyslanectva v SR.Ako Krajňák uviedol, počas fašistického Slovenského štátu boli aj mnohí učitelia členmi Hlinkovej gardy a podieľali sa na zverstvách páchaných na Rómoch. Je to memento a ministerstvo školstva odmieta akékoľvek politické smerovania, ktoré by mohli viesť k opakovaniu podobných udalostí.Pamätný deň rómskeho holokaustu už od roku 2005 organizuje občianske združenie In Minorita a pietny akt sa koná ako súčasť projektu Ma bisteren! - Nezabúdajme!priblížila Zuzana Kumanová zo združenia In Minorita.Rómovia z územia vojnového Slovenského štátu neboli deportovaní do vyhladzovacích táborov, k ich perzekúciám dochádzalo na našom území, či už zaradením do pracovných útvarov alebo priamou likvidáciou, predovšetkým po potlačení SNP.Generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev zdôraznil, že vtedy došlo k masovému vyvraždeniu takmer celého rómskeho tábora.varoval Mičev.