Ceny ropy prudko klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 71 USD/barel

New York 13. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok prudký pokles. Ovplyvnili ich najmä informácie o výraznom raste zásob v americkom ropnom uzle v Cushingu. Tie ešte viac zatlačili na trhy, ktoré už skôr ovplyvnili obavy o vývoj v medzinárodnom obchode a na rozvíjajúcich sa trhoch.Podľa údajov spoločnosti Genscape sa zásoby v americkom ropnom uzle v Cushingu (Oklahoma) zvýšili v minulom týždni zhruba o 1,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Táto informácia ešte zvýšila rozsah poklesu cien. Trhy už skôr reagovali na informácie o vývoji v Turecku, kde sa líra prepadla oproti doláru na nové historické minimum 7,24 líry za dolár. Neskôr sa mierne posilnila, keď turecká centrálna banka oznámila niektoré kroky na jej podporu.Z pohľadu spotreby ropy je Turecko relatívne malý trh, na celosvetovom dopyte sa podieľa len asi 1 %. Ekonómovia sa však obávajú prípadného rozšírenia tureckej krízy na ďalšie krajiny.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri klesla do 19.07 h SELČ o 1,42 USD na 71,39 USD (62,60 eura) za barel.Ešte výraznejšie klesla cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom. Dosiahla 65,90 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 1,73 USD.(1 EUR = 1,1403 USD)