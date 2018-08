Frontex: Do EÚ prišlo oveľa menej migrantov ako vlani

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. augusta (TASR) - Počet nelegálnych migrantov, ktorí na vstup do Európskej únie využili niektorú zo štyroch najfrekventovanejších trás, poklesol za prvých sedem mesiacov tohto roku o 43 percent. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).Za uvedených sedem mesiacov zaznamenal Frontex celkovo 73.500 prechodov hraníc EÚ, pričom v júli ich bolo 14.900, čo je o 18 percent menej ako za rovnaké obdobie roku 2017.Približne 23.100 nelegálnych migrantov využilo na vstup do EÚ tzv. západnú stredomorskú cestu, čo je oproti vlaňajšku viac ako dvojnásobok. Len v júli po nej prišlo do Španielska takmer 8.800 ľudí, čo je štyrikrát viac ako vlani. Približne tri štvrtiny všetkých migrantov využívajúcich túto trasu pochádzajú zo subsaharskej Afriky.Naopak, počet migrantov využívajúcich tzv. centrálnu stredomorskú cestu klesol v porovnaní s júlom 2017 o 83 percent. Za uplynulých sedem mesiacov sa po tejto trase do EÚ dostalo 18.200 migrantov, čo je o 81 percent viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.Počet migrantov, ktorí na vstup do EÚ využili východnú časť Stredozemného mora, dosiahol za uplynulých sedem mesiacov 29.500, čo je o 75 percent viac ako vlani, kým prílev migrantov, ktorí do EÚ prišli cez Balkán, bol minimálny.