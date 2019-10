Ceny ropy ráno klesli, americká WTI sa obchodovala pod 53 USD

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 17. októbra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli. Americká ropa WTI sa obchodovala pod 53 USD (48,07 eura) a severomorská ropa Brent pod 59 USD za barel. Dôvodom zlacnenia bol výrazný nárast ropných rezerv v USA. Straty však obmedzili komentáre amerického ministra financií Stevena Mnuchina týkajúce sa obchodnej dohody s Čínou.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa o 8.50 h SELČ predával po 52,83 USD. To bolo o 53 centov alebo 0,99 % menej než v stredu (16. 10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v stredu pripísala 55 centov alebo približne 1 % a uzavrela na 53,36 USD za barel.Decembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent vo štvrtok ráno zlacnel o 55 centov alebo 0,93 % na 58,87 USD za barel.Zásoby ropy v USA v uplynulom týždni (do 11. 10.) vyskočili o 10,5 milióna barelov na 432,5 milióna barelov, vyplýva to z v stredu zverejnenej týždňovej správy American Petroleum Institute (API). Oficiálne čísla zverejní americké ministerstvo energetiky vo štvrtok popoludní.Nádeje na uzavretie obchodnej dohody medzi USA a Čínou však obmedzili pokles cien čierneho zlata. Mnuchin povedal, že americkí a čínski vyjednávači pracujú na formulácii čiastočnej dohody, aby ju mohli prezidenti podpísať v novembri.