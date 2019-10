Severoírska DUP Johnosonovu dohodu nepodporí

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. októbra (TASR) - Lídri severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP) vo štvrtok oznámili, že v súčasnom stave "podporiť dohodu o tzv. brexite medzi britskou vládou a Európskou úniou, informovala tlačová agentúra DPA.Podpora strany DUP je pritom pre britského premiéra Borisa Johnsona rozhodujúca pri hlasovaní o dohode v parlamente.Podľa vyhlásenia strany na Facebooku by v súčasnom stave nemohla podporiť to, čo sa navrhuje v "DUP upozornila aj na mnoho nejasností v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty.Britský premiér Boris Johnson v stredu členom svojho vládneho kabinetu povedal, že dosiaľ nedošlo k prelomu v rokovaniach o novej brexitovej dohode s EÚ, ktoré momentálne - na poslednú chvíľu - prebiehajú v Bruseli.Britský minister pre brexit Stephen Barclay v stredu informoval, že ak poslanci britského parlamentu do soboty neschvália novú dohodu o odchode z Únie, premiér Johnson zašle do Bruselu list so žiadosťou o predĺženie termínu brexitu, ktorý je stanovený na 31. októbra.