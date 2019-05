Ceny ropy sa odrazili od dna a prudko vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok popoludní strmo vzrástli v reakcii na prehlbovanie napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom.Obchodovanie na trhoch dnes poznačili prudké výkyvy. Ceny komodity sa totiž dopoludnia dotkli mesačného minima po tom, ako prezident USA Donald Trump oznámil, že od 10. mája zvýši clá na čínsky tovar.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v pondelok o 19.42 h SELČ predával po 62,44 USD (55,75 eura). To bolo o 50 centov viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania. V priebehu pondelka sa však cena WTI nakrátko prepadla až na 60,04 USD za barel a bola tak najnižšia od 29. marca.Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla do 19.42 h SELČ o 54 centov na 71,39 USD za barel po tom, ako nakrátko klesla až na 68,79 USD/barel, a bola najnižšia od 2. apríla.