SHMÚ varuje pred silným vetrom a prízemnými mrazmi

Bratislava 6. mája (TASR) - Vo viacerých regiónoch Slovenska sa môžu vyskytnúť prízemné mrazy, počítať treba aj so silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na utorok (7. 5.) výstrahu prvého stupňa pre väčšinu okresov Slovenska.Pre okresy Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, Skalica, Senica a väčšinu Banskobystrického kraja platí výstraha prvého stupňa pred prízemnými mrazmi. Teploty sa podľa SHMÚ môžu v týchto lokalitách pohybovať od mínus troch do nula stupňov Celzia. Výstraha platí od 1.00 h do 8.00 h utorkového rána.Výstrahu pred silným vetrom vydal ústav pre celý Košický kraj, ale aj niektoré okresy Prešovského kraja, a to Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov a Vranov nad Topľou. Rovnako sa môže vyskytnúť aj v okrese Brezno. Pre regióny Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok platí tiež výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách.