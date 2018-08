Ceny ropy sa stabilizovali, cena Brentu sa posunula bližšie k 73 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 2. augusta (TASR) - Po výraznom poklese v predchádzajúci deň sa ceny ropy vo štvrtok stabilizovali a zaznamenali rast, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 73 USD za barel (159 litrov).V stredu (1.8.) klesli ceny ropy zhruba o 2 % po tom, ako trhy zareagovali na možné zvýšenie napätia medzi Čínou a USA, ako aj na rast ropných zásob v Spojených štátoch. Objavili sa informácie, že americký prezident Donald Trump je pripravený zvýšiť clá na čínsky dovoz v hodnote 200 miliárd USD (171 miliárd eur) ročne z 10 % až na 25 %. To by znamenalo ďalšiu eskaláciu obchodného sporu.Neskôr americké ministerstvo energetiky uviedlo, že zásoby ropy v USA vzrástli minulý týždeň o 3,8 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali ich pokles o 2,8 milióna barelov. V reakcii na tieto správy cena ropy Brent klesla v stredu o 2,5 % a cena americkej ľahkej ropy WTI o 1,6 %.Vo štvrtok však opäť zaznamenali rast. Cena ropy Brent s októbrovým kontraktom vzrástla do 8.40 h SELČ o 43 centov (0,59 %) na 72,82 USD za barel. Cena americkej WTI s dodávkou v septembri sa zvýšila o 19 centov (0,28 %) na 67,85 USD/barel.