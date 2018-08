Fed nechal hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Washington 2. augusta (TASR) - Americká centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni, zopakovala však, že aj naďalej počíta s postupným zvyšovaním sadzieb v najbližších mesiacoch.Federálny rezervný systém (Fed) ponechal podľa očakávaní kľúčovú úrokovú sadzbu v rozmedzí od 1,75 do 2 %. To je úroveň, na ktorú sadzbu zvýšil na svojom predchádzajúcom zasadnutí v júni. Bolo to druhé zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby v tomto roku a siedme od konca roka 2015.Už v júni vedenie banky uviedlo, že tento rok by sa úrokové sadzby mali zvýšiť celkovo štyrikrát, zatiaľ čo v roku 2017 tak banka urobila trikrát. Na ostatnom zasadnutí Menový výbor Fedu informoval, že ekonomická aktivitaa nezamestnanosťZároveň dodal, že riziká pre vyhliadky americkej ekonomiky sa zdajú byťČo sa týka ďalšieho vývoja úrokových sadzieb, výbor dodal, že aj naďalej počítačím podľa analytikov signalizoval, že k tomu ďalšiemu by mohlo dôjsť už na najbližšom zasadnutí v septembri. Posledné štvrté zvýšenie sadzieb predpokladajú ekonómovia v decembri.