Ceny ropy smerujú k výraznému týždennému zisku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 20. septembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok o viac než 1 % a severomorská ropná zmes Brent smeruje k najväčšiemu týždennému zisku od januára. Dôvodom je rastúce napätie na Blízkom východe a obavy o dodávky ropy zo Saudskej Arábie po útokoch z minulého víkendu.Termínované zmluvy na Brent do 19.02 SELČ vzrástli o 74 centov (1,2 %) na 65,14 USD za barel (59,06 eura). Brent tak smeruje k týždennému zisku až 8,1 %, čo je najviac od januára. Termínované zmluvy na americkú ľahkú ropu West Texas Intermediate (WTI) stúpli o 87 centov (1,5 %) na 59,00 USD za barel (159 litrov), čím sa WTI blíži k týždennému zisku 7,5 %, čo je najviac od júna.Podľa agentúry Reuters ceny ropy v pondelok 16. septembra v reakcii na útoky zo 14. septembra vzrástli takmer o 20 %, keďže došlo k zníženiu produkcie v Saudskej Arábii o polovicu a globálnych dodávok približne o 5 %.Ceny sa však odvtedy znížili vďaka ubezpečeniu Saudskej Arábie, že ťažbu na pôvodnú úroveň obnoví do konca tohto mesiaca. Ceny sú však stále pod tlakom súvisiacim s geopolitickým napätím na Blízkom východe, ktoré sa stupňuje obvineniami voči Iránu zo strany USA a Saudskej Arábie. Teherán akúkoľvek účasť popiera.