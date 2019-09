Thunbergová cíti po masových protestoch veľkú nádej

Greta Thunbergová, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. septembra (TASR) - Švédska aktivistka za ochranu klímy, tínedžerka Greta Thunbergová, v piatok vyhlásila, že cíti "veľkú nádej" po masovej účasti ľudí na klimatických protestoch po celom svete.povedala 16-ročná Thunbergová cez videomost z New Yorku tisícom mladých protestujúcich vo švédskej metropole Štokholm.Thunbergová uviedla, že na protesty v Austrálii prišlo 400.000 ľudí a v Berlíne 100.000, čo vyvolalo nadšené výkriky a potlesk davu v Štokholme.Tínedžerka je v New Yorku, kde sa v pondelok 23. septembra prihovorí svetovým lídrom na klimatickom summite OSN, pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN, pripomenula tlačová agentúra DPA.V piatok neskôr sa zúčastní aj na zhromaždení v newyorskej štvrti Dolný Manhattan, kde prednesie príhovor davom študentov a pracujúcich ľudí.Žiakom po celom New Yorku umožnili vynechať vyučovanie a zúčastniť sa na demonštrácii. Newyorský úrad pre školstvo minulý štvrtok na Twitteri oznámil, že 1800 škôl v meste1,1 milióna študentov, ak budú mať povolenie rodičov.Starosta New Yorku Bill de Blasio vyhlásil, že podporuje tento krok. Na Twitteri napísal:Tisíce študentov plánujú vyjsť do ulíc aj v iných mestách USA.Thunbergová preniesla svoju kampaň za záchranu klímy aj do USA, kam sa priplavila z Európy na jachte s nulovou produkciou emisií. Tento týždeň sa stretla s bývalým americkým prezidentom Barackom Obamom a vyzvala zákonodarcov amerického Kongresu, aby bojovali proti stúpajúcim teplotám.povedala protestujúcim v Štokholme prostredníctvom živého streamovania. Prítomní počas jej príhovoru skandovalia tlieskali.uviedla aktivistka.Protestujúci sa zišli pri švédskom parlamente, kde Thunbergová vlani začala svoj klimatický štrajk a chodila tam každý týždeň v piatok. Na základe toho vzniklo celosvetové hnutie pod vedením mládeže - Piatky za budúcnosť.V piatok už skôr nemecká kancelárka Angela Merkelová pochválila Thunbergová za jej aktivizmus.povedala Merkelová.Nemecká kancelárka na tlačovej konferencii, kde predstavovala balík opatrení na ochranu klímy z dielne nemeckej vlády, vyhlásila, že Thunbergová mala pravdu, keď kritizovala politikov za ignorovanie vedcov.