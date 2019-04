Ceny ropy v piatok klesli takmer o 3 percentá

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

New York 28. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok (26. 4.) padli takmer o 3 %. Americký prezident Donald Trump opätovne vyzval Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby zvýšila produkciu a znížila tak ceny ropy a pohonných látok v USA. Ďalším faktorom bolo podľa analytikov aj vyberanie ziskov po predchádzajúcom raste.Júnový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok zlacnel o 1,91 USD alebo 2,93 % a uzavrel na 63,30 USD (56,86 eura) za barel (159 litrov). Za celý uplynulý týždeň WTI stratila 1,1 %. Cena severomorskej ropy Brent s júnovým kontraktom v piatok klesla o 2,20 USD alebo 2,96 % na 72,15 USD za barel."Ceny benzínu klesajú. Volal som OPEC. Povedal som im, musíte ich znížiť a benzín zlacňuje," povedal Trump v piatok novinárom v Indianapolise. Neskôr Trump napísal na Twitteri: "Hovoril som so Saudskou Arábiou a ďalšími o zvýšení dodávok ropy. Všetci súhlasia."V skutočnosti priemerná cena benzínu v USA podľa firmy AAA v piatok vzrástla na 2,883 USD za galón (3,78 litra) z 2,877 vo štvrtok (25. 4.) a z 2,839 týždeň predtým. Ceny benzínu v USA v priebehu mesiaca vyskočili približne o 9 %.USA v uplynulom týždni oznámili, že nepredĺžia výnimky, ktoré umožňovali niektorým krajinám napriek sankciám proti Teheránu dovážať ropu z Iránu. Cieľom Bieleho domu je zredukovať vývoz ropy z Iránu na nulu. Ceny čierneho zlata po oznámení v nasledujúcich dvoch dňoch vyskočili o 3 %.Vo štvrtok zasa vyskočili ceny nahor v reakcii na rozhodnutie Nemecka, Poľska a Slovenska pozastaviť dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba z dôvodu jej znečistenia. Rusko očakáva, že k obnoveniu dodávok čistej ropy by mohlo dôjsť od 29. apríla. V reakcii na problém s ruskou ropou sa cena ropy Brent prvýkrát v tomto roku dostala nad 75 USD za barel.(1 EUR = 1,1133 USD)