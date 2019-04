Danko pripúšťa,že zníženie dane pre právnické osoby nebude celoplošné

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS) Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. apríla (TASR) - Zníženie dane z príjmov právnických osôb zrejme nebude celoplošné. Pripustil to predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. SNS pôvodne navrhovala celoplošné zníženie. Danko odôvodňuje zmenu tým, že nevládne sám.povedal Danko.Okrem toho chce SNS znížiť daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny a zrušiť koncesionárske poplatky pre dôchodcov. Na zrušenie týchto poplatkov pre všetkých nemá podporu v koalícii.Predseda SNS verí, že v koalícii sa dohodnú na sociálnych opatreniach aj tých z dielne SNS. Štát si ich podľa Danka môže dovoliť. Odhaduje, že opatrenia SNS by mohli stáť okolo 400 až 600 miliónov eur.O sociálnych opatreniach mali hovoriť partneri na Koaličnej rade. Tá sa ale nezišla, zrušili ju podľa Danka na žiadosť Smeru-SD. Dodal, že strana si pravdepodobne potrebuje vyriešiť aj svoje interné veci.To, že sa nezišli predsedovia koaličných strán, podľa Danka neznamená, že strany nerokujú. Hovoril, že zriadili pracovné skupiny, ktoré riešia výzvy čakajúce na strany na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu.Myslí si, že nič koalícii nebráni v nájdení prienikov pri návrhoch, ktoré by mali pomôcť ľuďom. Danko tiež vravel, že ak sa nebude zvyšovať životná úroveň ľudí či stavať diaľnice, tak nie je prečo vládnuť.V súvislosti s vyrovnaným rozpočtom Danko uviedol, že Slovensko musí ísť cestou brania pôžičiek.povedal Danko. V diskusii spomínal potrebu rastu dôchodkov.