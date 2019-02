Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok strmo vyskočili nahor, zhruba o 3 %. Trhy tak zareagovali na pozitívne údaje o prírastku nových pracovných miest v USA, čo posilnilo vyhliadky na vyššiu spotrebu palív. A tiež na signály, že americké sankcie na export ropy z Venezuely by mohli zvýšiť napätie v dodávkach na trhy.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v piatok o 19.12 h SEČ predával po 55,40 USD (47,53 eura). To bolo o 1,61 USD alebo 2,99 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,94 USD alebo 3,17 % na 62,77 USD za barel.