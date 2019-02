Jobbiku po vysokých pokutách hrozí insolventnosť a zánik

Na archívnej snímke Gábor Vona. Foto: TASR Ladislav Vallach Foto: TASR Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 1. februára (TASR) - Najväčšej maďarskej opozičnej strane - nacionalistickému hnutiu Jobbik - hrozí rozpustenie v dôsledku už druhej vysokej pokuty, ktorú dostal za porušenie pravidiel financovania volebnej kampane. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.Maďarský štátny audítorský úrad už v roku 2017 uložil Jobbiku pokutu vo výške 660 miliónov forintov (dva milióny eur). Teraz strana dostala ďalší peňažný trest vo výške 273 miliónov forintov, ktorá môže podľa hovorcu strany spôsobiť aj jej zánik z dôvodu insolventnosti.vyhlásil v piatok hovorca strany Péter Jakab. Druhá najsilnejšia strana v maďarskom parlamente preto zvolala mimoriadny zjazd, na ktorom bude rokovať o svojej budúcnosti.Štátni audítori, ktorých vedie bývalý popredný funkcionár vládnucej strany Fidesz, vo štvrtok obvinili Jobbik z financovania kampane prostredníctvom neznámych a nezákonných zdrojov. Jobbik to popiera a tvrdí, že ide o súčasť systematického tlaku Fideszu, ktorého cieľom je eliminácia opozičných strán.Jobbik tvrdí, že peňažné tresty stanovenej výšky nedokáže zaplatiť, keďže jeho ročný rozpočet dosahuje len približne 510 miliónov forintov. Strana by nebola schopná ani viesť kampaň pred tohtoročnými európskymi a komunálnymi voľbami. Obe udelené pokuty preto Jobbik napadol súdnou cestou.Podľa Jakaba by si súčasných 20 poslancov Jobbiku aj po prípadnom rozpustení strany ponechalo svoje kreslá v parlamente. Vyjadril pritom nádej, že tlak úradov na Jobbik by mohol prispieť k zjednoteniu roztrieštenej maďarskej opozície a k spoločnému postupu voči vláde Viktora Orbána.Pôvodne krajne pravicový Jobbik, kedysi známy antisemitskými názormi, sa podľa agentúry Reuters v posledných rokoch posunul smerom k stredu a zmiernil svoje radikálne postoje. Štátny audítorský úrad už udelil pokuty viacerým opozičným stranám, neboli však také vysoké ako v prípade Jobbiku.