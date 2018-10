Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Singapur 23. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli po tom, ako Saudská Arábia sľúbila, že bude "zodpovedne pristupovať ku svojej úlohe" na trhu s komoditou. Ale nálada je stále nervózna pre blížiace sa americké sankcie proti Iránu, ktoré začnú platiť 4. novembra.Najväčší svetový vývozca ropy Saudská Arábia sa zaviazala, že oddelí ropu a politiku a zvýši dodávky na trhy, napriek svojej čoraz väčšej izolácii v súvislosti so zabitím saudského novinára Džamála Chášukdžího.Obchodníci mali totiž obavy, že po zavedení sankcií proti Iránu by mohla Saudská Arábia znížiť export suroviny ako odplatu za prípadné sankcie po smrti novinára.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v utorok o 6.27 h SELČ predával po 69,26 USD (59,58 eura). To bolo o 10 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 21 centov na 79,62 USD za barel.