V B. Bystrici sa začína dvojdňová národná cyklokonferencia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 23. októbra (TASR) – Mesto pod Urpínom od utorka hostí X. ročník národnej konferencie Cyklistická doprava. Medzi jej hlavné témy patrí rozvoj mestskej cyklistickej dopravy, infraštruktúry, rozvoj cykloturistiky a udržateľnej mestskej mobility. TASR o tom informovala Andrea Štulajterová, členka organizačného tímu konferencie.V aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predstavia odborníci príklady dobrej praxe zo Slovenska, Belgicka, Maďarska, ako i ďalších krajín."Hostiteľské mesto sa každý rok mení, pri výbere kladieme dôraz na to, aby dané mesto malo čo ukázať účastníkom konferencie, a to nielen z oblasti rozvoja cyklistickej dopravy, ale celkovo z oblasti rozvoja udržateľnej mestskej mobility," konštatoval Marián Gogola, odborný garant konferencie zo Žilinskej univerzity.Súčasťou konferencie Cyklistická doprava bude tiež slávnostné vyhodnotenie kampane Európsky týždeň mobility 2018 na Slovensku a odovzdávanie cien najúspešnejším samosprávam, ktoré sa v tomto roku zapojili do kampane.Dvojdňovú cyklokonferenciu organizuje Nadácia Ekopolis a občianske združenie Mulica ako podujatie v rámci národného projektu "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík", podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a s podporou programu Stredná Európa v rámci projektu MOVECIT.Záštitu nad ňou prevzali ministri dopravy Árpád Érsek a životného prostredia László Sólymos.