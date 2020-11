Ceny ropy v utorok ráno klesli

Ceny ropy sa v utorok ráno oslabili po prudkom pondelkovom (9. 11.) náraste. Obavy týkajúce sa vývoja dopytu v krátkodobom horizonte v Európe a USA zasiahnutých pandémiou nového koronavírusu totiž opäť prevážali nad nádejami, že čoskoro budeme mať vakcínu proti ochoreniu COVID-19.





Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa v utorok o 7.30 h SEČ predával po 39,71 USD (33,42 eura). To bolo o 58 centov alebo 1,44 % menej ako v pondelok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v pondelok pripísala 3,15 USD alebo okolo 8,5 % a uzavrela na 40,29 USD za barel. Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v utorok ráno o 7.30 h SEČ predával s mínusom 0,45 % alebo 1,06 % po 41,95 USD za barel.Pozitíve správy o potenciálnej vakcíne vyvíjanej americkou firmou Pfizer v spolupráci s nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech v pondelok prevážili nad správami o rýchlom šírení sa nového koronavírusu a spôsobili prudký nárast cien čierneho zlata, keď sa oba referenčné druhy ropy posilnili približne o 8 %. K zlepšeniu nálady na trhoch prispelo aj víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v USA.Vakcína by podľa expertov banky JP Morgan zaznamenala pre trh s ropou zásadnú zmenu. Upozornili však, že ropa je spotové aktívum, takže než začne jej cena rásť v horizonte jedného až dvoch rokov, musia sa odstrániť aktuálne nerovnováhy dopytu a ponuky.Podľa poradenskej firmy Rystad Energy lockdowny v Európe môžu do konca roka spôsobiť pokles dopytu o ďalší 1 milión barelov denne. Rýchly vývoj viacerých vakcín "nezníži riziko, že viaceré štáty v USA sa budú musieť vrátiť k nejakej forme lockdownu počas jesene a zimy", dodal šéf Rystad Energy pre ropné trhy Bjornar Tonhaugen.(1 EUR = 1,1883 USD)