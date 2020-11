Trump obvinil firmu Pfizer z účelového odkladania správy o vakcíne

Prezident Spojených štátov Donald Trump obvinil farmaceutickú spoločnosť Pfizer, demokratov a americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA), že zámerne zdržiavali správu o novej vakcíne proti koronavírusu, aby bola zverejnená až po amerických prezidentských voľbách. Podľa neho zverejnenie tejto dôležitej správy odkladali, aby zabránili jeho znovuzvoleniu.





Informoval o tom v utorok denník The Independent, podľa ktorého firma Pfizer poprela, že by zverejnenie správy o vakcíne účelovo odkladala.Americký koncern Pfizer v spolupráci s nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech v pondelok oznámili, že vakcína, na ktorej vývoji spolupracujú, má 90-percentnú účinnosť. Správu pozitívne prijali trhy a akcie po celom svete prudko posilnili.Trump v pondelok večer na Twitteri obvinil svojich oponentov z manipulácie za účelom poškodiť šance na jeho znovuzvolenie."@US_FDA a demokrati nechceli, aby mi správa o novej vakcíne zverejnená pred voľbami zabezpečila víťazstvo, takže namiesto toho prišla táto informácia o päť dní neskôr," napísal Trump. V ďalších tvítoch dodal, že správu o vakcíne zverejnili po voľbách preto, lebo "predtým na to nemali odvahu"."@US_FDA to mala oznámiť už skôr, nie pre politické účely, ale pre záchranu životov! Keby bol prezidentom Joe Biden, nemali by ste vakcínu ďalšie štyri roky...," napísal Trump.Prezident počas predvolebnej kampane opakovane tvrdil, že vakcína bude hotová ešte pred voľbami. Spoločnosť Pfizer však poprela obvinenia o tom, že by politika hrala akúkoľvek úlohu v načasovaní oznámenia o výsledkoch klinickej štúdie z testovania vakcíny.Analýza tretej fázy klinických testov ukázala, že vakcína bola mimoriadne účinná a dokázala zabrániť vzniku ochorenia COVID-19 u 90 percent pacientov, u ktorých neexistoval dôkaz o predchádzajúcom infikovaní vírusom SARS-Cov-2, uvádza sa vo vyhlásení Pfizeru a BioNTechu. Spoločnosť tvrdí, že do konca roka bude mať dostatok dávok vakcíny pre 15 až 20 miliónov ľudí, píše The Independent.