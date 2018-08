Ceny ropy v závere týždňa klesli, pokles zaznamenali aj za celý týždeň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver piatkového (3.8.) obchodovania pokles a ten evidovali aj za celý týždeň. Dôvodom je najmä neistota vzhľadom na ďalší vývoj vo svete, keďže obchodné vzťahy medzi Čínou a USA sa naďalej komplikujú. Ceny ropy nepodporili ani informácie o raste produkcie v Rusku a Saudskej Arábii.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri klesla v piatok na záver obchodovania o 24 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 73,21 USD/barel. To prispelo k poklesu za celý týždeň, ktorý dosiahol 1,5 %.Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom klesla k záveru obchodovania o 47 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 68,49 USD za barel. Aj v prípade tejto ropy sa cena za celý týždeň znížila, a to o 0,4 %.Napätie medzi Washingtonom a Pekingom zvýšil tento týždeň americký prezident Donald Trump, ktorý začiatkom týždňa navrhol, aby sa plánované clá na čínsky tovar v ročnej hodnote 200 miliárd USD (172,59 miliardy eur) zvýšili z pôvodne zvažovaných 10 % na 25 %. Čína na to reagovala a v piatok oznámila, že na americký dovoz v celkovej hodnote 60 miliárd USD ročne plánuje uvaliť clá od 5 % do 25 %. Najnovšie medzi tieto produkty zaradila aj skvapalnený zemný plyn (LNG).Na eskalujúci spor medzi svetovými ekonomikami už zareagovali aj čínske ropné firmy. Ako informovala agentúra Reuters, podľa troch dôveryhodných zdrojov čínsky štátny ropný koncern Sinopec už pozastavil dovoz ropy z USA.povedal Warren Patterson z ING.Ceny ropy tlačia nadol aj informácie o produkcii zo strany kľúčových exportérov. Napríklad Rusko koncom týždňa oznámilo, že jeho produkcia ropy vzrástla v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu zhruba o 150.000 barelov denne na 11,21 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov).