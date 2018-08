Francúzsko muselo pre horúčavy obmedziť atómové elektrárne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 4. augusta (TASR) - Vlna horúčav na väčšine územia Francúzska sa postarala o obmedzenia v tamojších atómových elektrárňach. Ako oznámil energetický koncern EDF, museli reaktor č. 1 v elektrárni Saint Alban pri Lyone odstaviť a odpojiť od siete, aby zabránili nadmernému prehriatiu vody v rieke Rhone.EDF okrem toho obmedzil výkon reaktora Fessenheim 2 neďaleko nemeckej hranice. Tým sa má zabrániť nadmernému prehriatiu chladiacej vody, ktorú elektráreň čerpá z Grand Canal d'Alsace a do rieky ju aj naspäť vypúšťa. Bezpečnosť elektrárne to neovplyvnilo.Alsaská elektráreň Fessenheim s dvomi reaktormi je najstaršia ešte funkčná atómová elektráreň vo Francúzsku. Kritici ju už dlho považujú za bezpečnostné riziko. Podľa najnovších plánov EDF budú obidva reaktory pracovať až do posledného kvartálu 2019.