Ceny ropy výrazne klesli, cena Brentu skĺzla k 57 USD/barel

Londýn 3. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 57 USD za barel (159 litrov). Nadol ich potlačila rastúca produkcia v Rusku a v štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ako aj pokračujúci obchodný konflikt medzi USA a Čínou.Rusko v týchto dňoch oznámilo, že jeho produkcia ropy vzrástla v auguste na najvyššiu úroveň od marca a ešte viac ceny komodity ovplyvnila správa, že vzrástla aj ťažba ropy v rámci OPEC. Bol to prvý rast produkcie v OPEC v tomto roku.Navyše, trhy negatívne zareagovali na informácie o ďalšej eskalácii sporu medzi Čínou a USA. Spojené štáty od 1. septembra uvalili 15-percentné clo na čínsky tovar v hodnote viac ako 100 miliárd USD (91,43 miliardy eur) a Čína zasa zaviedla odvetné clá v rozpätí 5 % až 10 % na časť amerického dovozu v celkovej ročnej hodnote 75 miliárd USD.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri klesla do 16.09 h SELČ na 57,26 USD za barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou znamená pokles o 1,40 USD (2,39 %).Ešte výraznejšie klesla cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom. Dosiahla 52,87 USD/barel. To predstavuje pokles o 2,23 USD (4,05 %).