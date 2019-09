Dosiahnutie dohody s Iránom si vyžaduje veľa práce, tvrdí Le Drian

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 3. septembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v utorok vyhlásil, že na záchranu jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 je potrebné ešte veľké množstvo práce. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Le Drian novinárom v Paríži na margo rokovaní medzi Teheránom a Francúzskom, Britániou a Nemeckom, ktorých cieľom je zachovať jadrovú dohodu s Iránom aj po tom, ako od nej vlani odstúpili Spojené štáty.Americký prezident Donald Trump následne znovuzaviedol prísne sankcie dúfajúc, že stratégia "maximálneho nátlaku" prinúti Irán akceptovať dohodu s tvrdšími podmienkami, ktorá obmedzí jeho jadrový program.Na summite lídrov skupiny G7, ktorý sa konal koncom augusta vo francúzskom meste Biarritz, však Trump prekvapil svojím vyhlásením, že za "správnych" okolností je pripravený stretnúť sa s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním.Stalo sa tak po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval na summit aj iránskeho ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa.povedal Le Drian. Teherán by sa mal podľa jeho slov zaviazať zmierniť geopolitické napätie v oblasti Perzského zálivu a zúčastniť sa rokovaní na Blízkom východe o zlepšení bezpečnosti v tomto regióne. To všetko si podľa neho samozrejme vyžaduje, aby prezident Trump zmiernil niektoré sankcie voči Iránu.V utorok však Rúhání na schôdzi parlamentu vyhlásil, že Irán na akúkoľvek ponuku bilaterálnych rokovaní so Spojenými štátmi vždy odpovie záporne. Ak rokovania s európskymi štátmi neprinesú do štvrtka výsledky, Irán prestane plniť aj ďalšie záväzky vyplývajúce z jadrovej dohody uzavretej v roku 2015, varoval Rúhání.