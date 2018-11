Ceny ropy výrazne klesli, cena Brentu skĺzla pod 70 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 13. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 70 USD a cena WTI pod 60 USD za barel (159 litrov). Podpísalo sa pod to varovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby neznižovala produkciu a netlačila tak ceny komodity nahor.Minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih v pondelok uviedol, že s cieľom dostať trh opäť do rovnováhy by členovia OPEC a ďalší producenti mali na budúci rok znížiť produkciu ropy zhruba o 1 milión barelov denne. Aj podľa analytikov ING Bank sú "vzhľadom na prebytok ropy na trhu a riziko spomaľovania ekonomiky škrty v roku 2019 nevyhnutné". Ako uviedli, "čím bližšie k roku 2019, tým je jasnejšie, že trh bude zápasiť s vysokými prebytkami, minimálne v 1. polroku budúceho roka".Príčinou vysokých zásob na trhu je aj produkcia v USA. Podľa Bank of America Merrill Lynch vysoká ťažba v Spojených štátoch, spolu s ťažbou v Rusku a Saudskej Arábii, začína nepriaznivo vplývať na rovnováhu na trhu. Navyše, produkcia v USA, už teraz na rekordnej úrovni 11,6 milióna barelov denne, by v budúcom roku mala ešte vzrásť, a to na vyše 12 miliónov barelov denne, dodala banka.Trump však s vyjadreniami Saudskej Arábie vonkoncom nesúhlasí.uviedol na Twitteri.Jeho reakcia sa odrazila na vývoji cien komodity. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.46 h SEČ 69,41 USD (61,62 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 71 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom klesla o 78 centov na 59,15 USD/barel.