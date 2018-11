Ľ. Kolková: V Devíne chcem priebežne pokračovať v začatom

Ľubica Kolková, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Ľubica Kolková, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. novembra (TASR) – Bratislavskému Devínu bude aj najbližšie štyri roky šéfovať doterajšia starostka Ľubica Kolková (nezávislá). Svoj post obhájila v sobotných (10. 11.) komunálnych voľbách, keď jej svoj hlas odovzdalo 61,27 percenta voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených na webovej stránke Štatistického úradu (ŠÚ) SR."Chcem priebežne pokračovať v začatom. Dorobiť opravu materskej škôlky, ktorá nám rozšíri jej kapacitu, naďalej hľadať východisko z nútenej správy a urgentnú opravu si vyžadujú ďalšie dva objekty v našej správe," uviedla pre TASR Kolková, ktorá na zatiaľ neformálne stretnutie pozvala novozvolených poslancov, aby si vypočula názor na spôsob práce pre Devín a jeho obyvateľov.Zároveň chce zlepšiť informovanosť občanov a komunikáciu s nimi. "Aby sa v prípade ich záujmu vedeli zapájať do našich komunitných projektov," poznamenala Kolková. Verí tiež, že aktívnou spoluprácou s mestom sa podarí opraviť Devínsku cestu. A to tak, aby vznikla aj potrebná cyklotrasa prepájajúca Devín s Karlovou Vsou a zároveň by bola z tejto komunikácie vylúčená ťažká nákladná doprava.V novom sedemčlennom zastupiteľstve bude pomer medzi nezávislými poslancami a poslancami politických zoskupení takmer vyrovnaný. Traja z poslancov budú nezávislí, o jedného poslanca viac budú mať politické zoskupenia. Tie si zvyšné štyri poslanecké miesta rozdelili na polovicu. Dvaja budú reprezentovať dvojkoalíciu Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia a rovnako dvoch bude mať v miestnom parlamente šesťkoalícia SaS, OĽaNO, Sme rodina, KDH, Nova a Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska.Miestne zastupiteľstvo sa obnoví viac ako spolovice. Poslanecký mandát obhájili traja doterajší poslanci, štyri nové tváre do radov poslancov pribudnú. Poslanecký zbor budú tvoriť štyria muži a tri ženy.Záujmy mestskej časti bude v bratislavskom mestskom zastupiteľstve presadzovať pokračujúci miestny poslanec Rastislav Kunst, ktorý na tomto poste nahradí doterajšieho mestského poslanca Ignáca Koleka.V Devíne si občania volili z dvoch kandidátok na starostu, siedmich kandidátov na miestnych poslancov a jedného kandidáta na mestského poslanca. Volebná účasť v Devíne bola 57,56 percenta.