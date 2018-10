Ceny ropy vzrástli, americká WTI sa pohybuje pod 75 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 9. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli. Americká WTI sa už obchoduje v blízkosti 75 USD (65,34 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa v utorok ráno o 8.42 SELČ predával po 74,82 USD. To bolo o 53 centov alebo 0,71 % viac než v pondelok (8.10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt v pondelok stratil 5 centov a uzavrel na úrovni 74,29 USD za barel, keď predtým počas pondelkového obchodovania padla jeho cena až na 73,08 USD za barel. Decembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent v utorok ráno zdražel o 50 centov alebo 0,60 % na 84,41 USD za barel.Podľa expertov je aktuálny vývoj reakciou na predchádzajúce zníženie cien. To spustili vyjadrenia popredných predstaviteľov Saudskej Arábie, ktoré utlmili obavy z nízkej ponuky na trhu, čo malo negatívny vplyv na ceny.Medzinárodný menový fond (MMF) znížil prognózy rastu svetovej ekonomiky v tomto aj budúcom roku o 0,2 percentuálneho bodu na 3,7 %. Fond to zdôvodnil zvyšovaním úrokových sadzieb, nárastom obchodných konfliktov a turbulenciami na trhoch dôležitých rozvíjajúcich sa krajín. Zhoršenie vyhliadok globálneho hospodárstva však v utorok ráno ešte nemalo negatívny vplyv na ceny čierneho zlata.(1 EUR = 1,1478 USD)