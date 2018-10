Na projekte televíznej veže na Kamzíku sa podieľali Slováci aj Česi

Na snímke hlavný inžinier projektu televízna veža na Kamzíku Stanislav Májek počas rozhovoru pre TASR 9. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 9. októbra (TASR) – Od roku 1967 sa začalo na bratislavskom Kamzíku pracovať na novej televíznej veži. Do hlavného autorského kolektívu bol prizvaný aj neskorší zakladateľ krajanského spolku Čechov na Slovensku Juraj Kozák. Na spoluprácu s ním a samotnú výstavbu veže, ktorá je spojením architektúry a inžinierstva, zaspomínal hlavný inžinier projektu Stanislav Májek.Pripomenul, že v roku 1964 investor - Správa rádiokomunikácií Bratislava objednal u Spojprojektu Praha riešenie rádioreleových spojov umiestnením parabol nad okolitým porastom na vrchu Kamzík, kde už stála oceľová veža s anténnym systémom pre prvý televízny program.ozrejmil architekt Májek.Jednou z podmienok, ktorú si dal pri pristúpení k tomuto riešeniu, bol aj výber jeho najbližších, dnes už nežijúcich spolupracovníkov – architekta Jakuba Tomašáka a inžiniera Juraja Kozáka, ktorý sa venoval statike veže.uviedol Májek, pripomínajúc neľahké začiatky projektu.uviedol o stavbe Májek.Pod tvar zrezaného dvojihlana – oktagonálu sa výrazne podpísali nároky na technologické zariadenia vo veži, ale aj podmienky, ktoré na bezpečnosť takejto výškovej stavby kládla statika.upozornil.dodal Májek.Televízna veža priniesla pre autorov i staviteľov ďalšie úlohy, napríklad tzv. ťahané jadro. Dovtedy 90-metrové ťahané jadro nikto v bývalom Československu nezrealizoval, no odborníkom z vtedajšieho Priemstavu Bratislava sa to podľa Májeka podarilo.uviedol Májek. Priznal tiež, že podobu veže výrazne ovplyvnila aj požiadavka na panoramatické pohľady na vežu.ozrejmil hlavný inžinier a zodpovedný projektant architektúry všetkých objektov, ktoré sú súčasťou komplexu na bratislavskom Kamzíku.Základný kameň Televíznej veže na Kamzíku položili v roku 1967, druhý televízny program bol spustený v roku 1974 a úplne dokončená bola stavba v roku 1975.