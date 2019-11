Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula bližšie k 63,70 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 25. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok mierny rast, k čomu prispeli pozitívne signály z USA, že k uzatvoreniu prvej fázy dohody s Čínou by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch. Cena ropy Brent sa posunula k 63,70 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI sa priblížila k 58-dolárovej úrovni.Náladu na ropných trhoch podporili vyjadrenia poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Roberta O'Briena. Ten cez víkend uviedol, že k predbežnej dohode medzi Čínou a USA by mohlo dôjsť do konca tohto roka." povedal hlavný komoditný stratég zo spoločnosti CMC Markets v Sydney Michael McCarthy. "dodal. Zároveň uviedol, že trhy okrem toho podporilo aj oznámenie Pekingu, že plánuje zvýšiť ochranu duševného vlastníctva.Výraznejšiemu rastu cien ropy však zabránili obavy, že situácia v Hongkongu, kde od júna trvajú protivládne protesty, môže obchodné rokovania medzi Čínou a USA narušiť. Popri pozitívnych informáciách o možnom skorom uzatvorení predbežnej dohody O'Brien totiž zároveň dodal, žeCena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.31 h SEČ 63,67 USD (57,58 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 28 centov.Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 57,95 USD/barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (22. 11.) to znamená rast o 18 centov.(1 EUR = 1,1058 USD)