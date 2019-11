Skalické dni vyprodukovali vyššiu stratu ako v minulom roku

Skalické dni. Foto: TASR/Martin Palkovič Skalické dni. Foto: TASR/Martin Palkovič

Skalica 25. novembra (TASR) – Skalické dni, ktoré sa uskutočnili od 20. do 22. septembra 2019, vyprodukovali pre mestský rozpočet stratu takmer 70.000 eur. Vyplýva to z informatívnej správy, ktorú predloží zástupkyňa primátorky Skalice Veronika Hanzalíková na rokovanie mestskej rady v stredu 27. novembra.Kým v roku 2018 skončili Skalické dni pre mesto so stratou 63.161,02 eura, tento rok suma narástla na 69.369,28 eura. Skalické dni v tomto roku navštívilo 25.834 návštevníkov, čo je oproti minulému roku nárast o 678 návštevníkov, z toho platiacich návštevníkov bolo 21.868. Podľa predkladanej správy sa vydalo 3966 promo lístkov, čo je nárast oproti roku 2018 o 574 kusov. Náklady na slávnostné listiny a reprezentačné výdavky tvorili 859,20 eura.Za predané lístky radnica získala 95.370 eur a za predajné stánky bola tržba vo výške 27.059 eura. Naopak, mesto podľa zmluvy zaplatilo spoločnosti Media Invest Company za organizáciu Skalických dní 179.249,62 eura a na odmenách zamestnancov mimo pracovného pomeru 2965,93. Podľa správy viceprimátorky ďalšie náklady vo výške 1148,02 eura si vyžiadal pobyt družobných delegácii a raut po slávnostnom oceňovaní stál radnicu 1042 eur.Okrem mesta sa na organizovaní podujatia podieľal aj mestský podnik Správa mestského majetku (SMM). Na základe údajov SMM vyprodukovala stratu 6418,51 eura, pričom v nákladoch nie sú započítané mzdové náklady na zamestnankyne podniku.