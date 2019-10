Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k hranici 59 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. októbra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, keď trhy zareagovali na vyjadrenia šéfa Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) Mohammeda Barkinda, že organizácia by mohla prijať opatrenia na vybalansovanie ropných trhov a že v decembri rozhodne o produkcii na ďalší rok.Barkindo nešpecifikoval, či k možným krokom bude patriť predĺženie súčasného programu znižovania produkcie, jeho vyjadrenia však zmiernili pesimistické nálady trhov, na ktoré v súčasnosti vplýva najmä obchodný konflikt Číny a USA. Podľa niektorých analytikov by jeho slová o potrebe vybalansovať trh mohli znamenať predĺženie programu redukcie ťažby aj na rok 2020, pričom nie je vylúčené, že znižovanie produkcie by OPEC mohol uplatňovať väčšinu z budúceho roka.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri vzrástla do 19.04 h SELČ o 60 centov na 58,92 USD (53,42 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 53,39 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 80 centov.(1 EUR = 1,1030 USD)