V troch múzeách Košického kraja pribudnú expozície s interaktivitou

Košice 10. októbra (TASR) - Interaktívne prvky majú do dvoch rokov pribudnúť v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove aj v Kaštieli a letohrádku Dardanely v Markušovciach. V rámci projektu Smart Museum je na to vyčlenených 276.000 eur. Celkový rozpočet tejto cezhraničnej spolupráce Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny je 802.000 eur. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, projekt má zatraktívniť expozície a zvýšiť návštevnosť múzeí.Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v rámci realizácie projektu prevedie návštevníkov stredovekými dejinami mesta multimediálnou formou. Napríklad hrad Parič, ktorého pôvodná podoba sa nezachovala, si budú môcť pozrieť v 3D vizualizácii. V Zemplínskom múzeu v Michalovciach by mali pribudnúť špeciálne osvetlenie zbierkových predmetov, dotykové obrazovky, ozvučenie nástrojov, ale aj virtuálne zrkadlo. Prostredníctvom neho si návštevníci budú môcť vyskúšať, ako by vyzerali napríklad v dobovom odeve alebo ľudovom kroji. Pre Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach budú zakúpené tablety, na ktorých bude na mieru nainštalovaná aplikácia s bonusovým obsahom, virtuálnou prehliadkou a zvukovou ukážkou vystavených hudobných nástrojov. Ako Trnka povedal, uvedené múzeá vyberali z 23 kultúrnych zariadení KSK prostredníctvom interného prieskumu a súťaže.Podobné digitálne interaktívne expozície vzniknú aj na dvoch maďarských kultúrnych miestach, a to v Múzeu Panónskeho mora v Miškovci a na hrade Füzér. Výstupom projektu je aj rekonštrukcia ukrajinského hradu Palanok v Mukačeve.Podľa predsedu KSK je múzeá nevyhnutné prepájať so súčasnosťou. Dúfa, že uvedené novinky ich priblížia na úroveň tých zahraničných, kde sú interaktívne expozície samozrejmosťou.povedal.Keďže KSK projekt spolufinancuje piatimi percentami, zvyšovanie vstupného z dôvodu jeho realizácie v múzeách vylúčil. Podľa jeho slov však k úprave cien v budúcnosti bude musieť dôjsť.povedal Yevheniy Luksha z asociácie Užhorod 21. storočie, ktorá bude celý projekt koordinovať.