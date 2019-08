Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 60 USD/barel

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 23. augusta (TASR) - Ceny ropy vymazali v piatok straty z predchádzajúceho dňa, pričom cena Brentu sa posunula nad hranicu 60 USD za barel (159 litrov). Ceny čiastočne podporuje pokračovanie programu obmedzovania ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov a trhy zároveň vyčkávajú na vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky k menovej politike.povedal Jeffrey Halley z maklérskej spoločnosti OANDA v Singapure poukazujúc na stretnutie centrálnych bankárov v Jackson Hole (Wyoming). Kľúčový bude najmä piatkový prejav prezidenta Fedu Jeroma Powella, ktorý by mal naznačiť, či americká centrálna banka v najbližšom období opätovne zníži úrokové sadzby. Ak by vystúpenie Powella takýto vývoj naznačilo, ceny ropy by mohli ísť nahor.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla do 10.05 h SELČ o 12 centov na 60,04 USD (54,17 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 55,43 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o osem centov. V obidvoch prípadoch sa zároveň očakáva za celý týždeň rast, už druhý týždeň po sebe.(1 EUR = 1,1083 USD)