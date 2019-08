Lekári zasahujúci po výbuchu v ruskom stredisku o radiácii nevedeli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. augusta (TASR) - Ruskí lekári, ktorí začiatkom augusta ošetrovali obete ožiarenia po výbuchu na ruskom raketovom testovacom stredisku Ňonoksa, nemali ochranné odevy a obávajú sa, že mohli byť vystavení radiácii. Informovala o tom v piatok spravodajská televízia BBC.Ruská pobočka televízie BBC zverejnila výpovede dvoch nemenovaných lekárov z Archangeľska popisujúcich evakuáciu obetí nehody. Do kontaktu s obeťami podľa nich prišlo najmenej 90 ľudí. Armáda ich však pred akýmkoľvek rizikom kontaminácie nevarovala.Lekári pracovali v civilnej regionálnej nemocnici v Archangeľsku, kde ošetrovali troch zranených, zatiaľ čo ďalšie tri obete boli prevezené do ďalšej archangeľskej nemocnice, ktorá je vybavená pre prípad ožiarenia.Zdravotníci sa rozhodli vypovedať, pretože sa obávali o svoje zdravie a nechceli, aby sa podobnéopakovali.povedal jeden zo svedkov.Podľa výpovede lekárov bolo jasné, že traja zranení, ktorých priviezli do ich regionálnej nemocnice, boli veľmi chorí. Lekári ich najskôr vyšetrili na oddelení pohotovosti a potom ich previezli na operačný sálu.Nemocničná pohotovosť však prijímala pacientov ešte asi ďalšiu hodinu, až pokým si lekári neuvedomili, že trojica. V nemocnici sa podľa BBC riešia komplikácie v tehotenstve a iné ťažké prípady.Personál nemocnice obete ošetroval napriek tomu, že vedel o dávke žiarenia. V súvislosti s vlastnou ochranou museli improvizovať - použili napríklad masky na tvár z vybavenia posádky záchranárskych vrtuľníkov.Troch zranených na druhý deň previezli na špecializovanú moskovskú kliniku. Ich zdravotný stav je aktuálne neznámy.Druhý lekár povedal, že pracovníci nemocnice majú obavy, pretože vedia, že počas mimoriadnej situácie im boli zamlčané informácie o radiácii.Dva týždne po výbuchu ruské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že žiadny z lekárov v nemocniciach v Archangeľsku nebezpečnú dávku žiarenia nedostal. Svoje tvrdenie založilo na základe posudkov po vyšetrení 91 zamestnancov nemocníc.Ruská Štátna spoločnosť pre atómovú energiu (Rosatom) 10. augusta oznámila, že pri explózii, ku ktorej došlo dva dni predtým v areáli lodenice vojenského námorníctva Ňonoksa na severovýchode Archangeľskej oblasti, zomrelo päť jej pracovníkov a zranenia utrpeli tri ďalšie osoby.Rosatom neskôr spresnil, že k výbuchu došlo počas testovania novej rakety.Ruské ministerstvo obrany najskôr ubezpečovalo, že pri výbuchu nedošlo k úniku rádioaktivity.Ruská Federálna služba pre hydrometeorológiu a monitorovanie životného prostredia (Rosgidromet) napokon oznámila, že v neďalekom Severodvinsku zaregistrovali 8. augusta krátko po výbuchu až 16-násobne vyššiu úroveň radiácie, než je bežné. Táto úroveň sa vrátila do normálu po dva a pol hodine.Experti sa domnievajú, že v skutočnosti šlo o neúspešný test rakety na jadrový pohon - konkrétne o strelu 9M730 Burevestnik, v kódovaní Severoatlantickej aliancie známu ako SSC-X-9 Skyfall.Ruské ministerstvo obrany zverejnilo vlani v júli nové videá svojich špičkových zbraní, ktorých existenciu odhalil v marci toho roka prezident Vladimir Putin. Medzi nimi bol aj Burevestnik.