Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 78,50 USD za barel

Tokio 10. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula nad 78,50 USD za barel (159 litrov). Nahor ich potlačili správy o utorkovom štrajku zamestnancov v nórskom ropnom sektore.Ako uviedla agentúra Reuters, stovky pracovníkov nórskych ťažobných plošín na mori rozhodli o štrajku po tom, ako odmietli ponuku na zvýšenie platov. Tento krok ešte zvyšuje tlak na trhy, keďže v poslednom období musia Líbya aj Kanada riešiť výpadky v produkcii a v dôsledku plánovaných sankcií USA voči Iránu rastie aj napätie na Blízkom východe.Americký prezident Donald Trump, ktorý rozhodol o odstúpení USA od jadrovej dohody s Teheránom, chce do novembra docieliť zníženie vývozu ropy z Iránu, piateho najväčšieho producenta na svete, na nulu. Zároveň tlačí na iné krajiny, aby vlastnú produkciu zvýšili a výpadok v dôsledku nedostatku iránskej ropy, vykompenzovali.Saudská Arábia a niektoré ďalšie štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ako aj Rusko, súhlasili s určitým zvýšením ťažby. Analytici sa však obávajú, že ak Saudská Arábia bude kompenzovať výpadky z Iránu, vyčerpá voľnú kapacitu, čo spôsobí trhom problémy, ak by došlo v budúcnosti k ďalším alebo nečakaným výpadkom v produkcii.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom vzrástla do 8.29 h SELČ o 47 centov (0,60 %) na 78,54 USD (66,62 eura) za barel. V pondelok (9.7.) vzrástla cena Brentu o 1,2 %.Zvýšila sa aj cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste, ktorá v pondelok zaznamenala mierny, 5-centový rast. V utorok do 8.17 h SELČ dosiahla 74,27 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 42 centov (0,57 %).(1 EUR = 1,1789 USD)