Pri nehode v zahraničí je nutné spísať správu o nehode

Bratislava 10. júla (TASR) - Pri cestách v zahraničí sa i skúsený vodiť dostáva do neznámeho prostredia, je konfrontovaný s dopravným značením v cudzom jazyku, oveľa hustejšou dopravou a iným správaním sa vodičov v cestnej premávke. Každé auto by malo mať preto zo zákona povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré slúži na úhradu škôd spôsobeným tretím osobám a jeho platnosť preukazuje vodič v zahraničí tzv. zelenou kartou, ktorú je povinný mať pri ceste v zahraničí pri sebe. PZP platí v celej Európe, ako aj v ďalších krajinách, ako je napríklad Turecko, Izrael či Rusko.V prípade cesty do zahraničia je dobré uzatvoriť aj havarijné poistenie, ktoré pokryje škody, ktoré si vodič spôsobí buď sám alebo iné vozidlo, vandali alebo zvieratá.radí riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA poisťovne Silvia Vlasková.V každom prípade je však nutné s druhým účastníkom nehody spísať tlačivo "Správa o nehode", ktoré je platné iba v prípade, ak je podpísané účastníkmi nehody. V prípade, že sa s druhým účastníkom nedá dohodnúť na zavinení nehody alebo došlo k zraneniu osôb, je nutné privolať políciu. Správu o nehode spolu so správou od polície budú potrebovať poisťovne účastníkov nehody k posúdeniu oprávnenosti nárokov na poistné plnenie.zdôrazňuje Vlasková.V prípade, že auto nie je po nehode pojazdné, asistenčná služba poisťovne zabezpečí jeho odtiahnutie do servisu, resp. až na Slovensko a pri väčších poškodeniach je možné požiadať asistenčnú službu o náhradné vozidlo.