Ceny ropy vzrástli o takmer dolár, smerujú však k týždňovému poklesu

Tokio 12. októbra (TASR) - Po dvoch dňoch výrazného poklesu zaznamenali ceny ropy v piatok rast o takmer dolár, k čomu prispel najmä vysoký dopyt po rope v Číne. Aj napriek piatkovému rastu však za celý týždeň smerujú ceny ropy k prvému poklesu za zhruba mesiac.Ceny na jednej strane podporil dovoz ropy do Číny za minulý mesiac. Podľa najnovších údajov dosiahol dovoz komodity v septembri najvyššiu úroveň od mája.Okrem toho aj informácia o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň, ktorú zverejnilo americké ministerstvo energetiky, bola pre vývoj cien o niečo pozitívnejšia, než uvádzal odhad Amerického ropného inštitútu (API). Ten v priebehu tohto týždňa naznačil, že ropné zásoby v USA vzrástli do 5. októbra o 9,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Podľa oficiálnych údajov Federálneho úradu pre energetiku, ktorý je súčasťou ministerstva, rast dosiahol 6 miliónov barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s decembrovým kontraktom vzrástla do 8.35 h SELČ o 0,99 USD na 81,25 USD (70,19 eura) za barel. Na záver štvrtkového obchodovania (11.10.) zaznamenala cena Brentu pokles o 3,4 %, keď reagovala najmä na výrazný pokles akciových trhov. Práve v dôsledku vývoja v minulých dňoch tak cena ropy Brent smeruje za celý týždeň k poklesu o takmer 4 %.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v novembri vzrástla o 0,79 USD na 71,76 USD/barel. V predchádzajúcom obchodovaní zaznamenala pokles zhruba o 3 %. Podobne ako v prípade Brentu aj cena WTI za celý týždeň smeruje k poklesu a očakáva sa, že ten dosiahne 3,5 %.(1 EUR = 1,1575 USD)