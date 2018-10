Hurikán Michael má na svedomí už šesť životov

Na snímke trosky domov a lodí po vyčíňaní hurikánu Michael v Mexico Beach na Floride 11. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Panama City 12. októbra (TASR) - Hurikán Michael, ktorý v stredu udrel na severozápadnú časť amerického štátu Florida so silou 4 príslušnej stupnice a bol jednou z najmohutnejších búrok zaznamenaných v Spojených štátoch, si vyžiadal už najmenej šesť obetí.Živel po prechode pevninou zoslabol na tropickú búrku a vydal sa naspäť nad oceán, zanechal však po sebe obrovskú spúšť a spôsobil nevyčísliteľné škody.Floridský guvernér Rick Scott ešte pred úderom hurikánu nariadil evakuáciu približne 375.000 ľuďom žijúcim na pobreží Mexického zálivu, mnohí však jeho výzvu zrejme ignorovali. V oblasti zatvorili do konca týždňa všetky školy i úrady.Hurikán Michael zanechal ", povedal pre americké médiá Scott.pokračoval.Povolaná armáda, záchranári ako aj samotní obyvatelia sa začínajú pomaly vracať do zdevastovaných a zaplavených oblastí. Mohutný vietor zdevastoval celé územia a bez prúdu sú stále státisíce domácností.Michael po svojom prechode z Floridy, kde jeho sprievodný vietor dosahoval v nárazoch rýchlosť až 250 kilometrov za hodinu, začal na juhozápade štátu Georgia trochu slabnúť, pokračoval ďalej cez Južnú a Severnú Karolínu. Z hurikánu štvrtej kategórie zoslabol na hurikán kategórie prvej a následne na tropickú búrku, pričom v štáte Virgínia sa pohol smerom nad oceán.Živel zdevastoval celé územia, najhoršie sú na tom floridské mestá Panama City a Apalachicola, ako aj celá tamojšia oblasť Panhandle.