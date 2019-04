Ceny ropy vzrástli takmer o 1 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. apríla (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok takmer o 1 %. Dôvodom sú priaznivé údaje o tvorbe nových pracovných miest v USA. Tie zmiernili obavy z poklesu globálneho dopytu po rope, a tiež z eskalácie konfliktu v Líbyi, ktorý by mohol znížiť dodávky ropy na trhy.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v piatok o 19.15 SELČ predával po 62,70 USD (55,82 eura). To bolo o 60 centov alebo 0,97 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 49 centov na 69,89 USD za barel. V priebehu dnešného obchodovania sa nakrátko vyšplhala až na 70,03 USD/barel a bola tak najvyššia od 12. novembra 2018.WTI aj Brent sú na najlepšej ceste pripísať si zisk aj za celý týždeň.(1 EUR = 1,1233 USD)