Rašiho úrad: Koncepcia nákupu IKT je otvorený dokument

Bratislava 5. apríla (TASR) – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako gestor prijatej Koncepcie nákupu IKT sa s členmi pracovnej skupiny zhodli, že ju chápu ako otvorený dokument, ku ktorému budú prebiehať ďalšie diskusie. Úrad vicepremiéra to uviedol v piatok pre TASR v reakcii na vyjadrenie združenia Slovensko.Digital k tejto koncepcii.spresnil ÚPVII. Informoval, že koncepcia je výsledkom práce členov pracovnej skupiny, ktorí sa venujú problematike informačných technológií v štátnej správe. Skupina je zložená zo subjektov štátnej správy a zástupcov združení komerčných subjektov aj občianskych združení. Návrh koncepcie bol predložený na zasadnutí dňa 4. apríla tohto roka a po krátkej diskusii k niektorým spresneniam bol schválený s počtom hlasov 22 ku 1 v prospech jej prijatia.Jediným členom pracovnej skupiny z oblasti profesijných, komerčných a občianskych združení, ktorý nehlasoval za prijatie koncepcie, bolo Slovensko.Digital.konštatoval úrad.Prijatie koncepcie má byť podľa ÚPVII pre verejných obstarávateľov metodickou pomôckou a návodom, aby zvolené metódy, postupy a štruktúra verejných obstarávaní zabezpečila čo najvyššiu mieru transparentnosti, efektivity a finančnej návratnosti verejných obstarávaní.S rovnakým cieľom ÚPVII pripravil aj návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorý poslanci parlamentu minulý týždeň schválili. Zákon prinesie komplexnú úpravu pravidiel pre informačné technológie vo verejnej správe. Upravené budú aj povinnosti vo vzťahu k dodávateľom a dodávkam IT.uviedol príklad úrad.Združenie Slovensko.Digital informovalo v piatok médiá o svojich výhradách k dokumentu. Išlo napríklad o možnosť odovzdať dokumentáciu a zdrojový kód zo strany dodávateľa IT riešenia až v momente, keď neuspeje vo verejnom obstarávaní. Ďalej sa podľa združenia do prílohy koncepcie dostali aj textácie, ktoré vytvárajú priestor pre obídenie povinnosti rozdelenia zákazky na časti a aj exaktného zdôvodnenia, a to aj v prípadoch, keď rozdelenie na časti prirodzene vyplýva z podstaty zákazky.