Ceny SOZA: Slovenský ochranný zväz autorský vyhlásil ocenenia za rok 2021

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) vyhlásil držiteľov štatistických ocenení za rok 2021. Celkové výsledky štatistických kategórií vychádzajú zo štatistického spracovania údajov, ktoré získala SOZA v rámci svojej činnosti od používateľov hudobných diel.





V kategórii najhranejšia skladba patrí ocenenie piesni Láska neumiera Jany Kirschner a Štefana Šteca. Hudbu zložili speváčka a jej partner Eddie Stevens, text napísala samotná speváčka. Najúspešnejšia skladba za rok 2021 bola vytvorená pre televízny seriál Slovania, ktorý v premiére uviedla TV Joj. Jana Kirschner tak nadviazala na víťazstvo za rok 2009, kedy sa najhranejšou skladbou stala pesnička Pokoj v duši, pochádzajúca z rovnomenného slovenského filmu.V kategórii zvukový nosič sa prvý raz stalo, že cena bude udelená hneď dvom titulom, pričom oba pochádzajú z oblasti hiphopu. Ocenenie získali Kali za album Život neni zlý a formácia Kontrafakt za album KF ako Rolls.Prvenstvo v kategórii skladateľ najhranejších hudobných diel získal jedenásty raz po sebe Ivan Tásler, ktorý má na svojom konte aj jednu spoločne - autorskú Cenu SOZA ešte za rok 2005.Prvenstvo v kategórii textár najhranejších hudobných diel obhájil Vladimír Krausz, je to jeho štvrté prvenstvo po sebe. Krausz píše texty pre skupinu IMT Smile, Katku Knechtovú, Adama Ďuricu a ďalších slovenských interpretov.V kategórii najúspešnejší mladý autor do 25 rokov získal ocenenie Jozef Šarišský, cena pre rozhlasovú stanicu s najvyšším podielom domáceho repertoáru patrí Rádiu SiTy.Ocenenie najúspešnejší autor patrí od roku 2011 Ivanovi Táslerovi. "Veľakrát už môžem mať pocit, že som dal všetko, že som už vypísaný, človek sa môže dostať do takýchto fáz. A aj keď som sa do takej fázy dostal, prišiel ten moment zázraku, že prišla tá pieseň. To je najčarovnejšie aj pre mňa. U mňa sa to deje tak, že zvyčajne tá pieseň prichádza hneď celá. Sadnem za klavír alebo s gitarou a hneď ju hrám a spievam. Už som naučený, že hneď si to nahrávam. Beriem to vždy ako niečo, čo nie je samozrejmosťou," povedal spevák.