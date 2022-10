Divadlo Astorka uvádza premiéru dramatizácie prózy L. Grosmana Nevesta

Bratislavské Divadlo Astorka Korzo ´90 uvádza premiéru inscenácie Nevesta. Ide o dramatizáciu prózy Ladislava Grosmana, známeho vďaka oscarovému filmu Obchod na korze. Novelu Nevesta zdramatizovali Jakub Nvota a Juraj Nvota, ktorý je tiež režisérom inscenácie.





Titulná postava – "nevesta" je ironický i dojemný názov pre dievčinu, ktorá má podľa vtedajších časov (1942) najlepšie roky za sebou, ako 30-ročná už dávno mala byť vydatá a starať sa o deti. Ako nevydatej jej hrozí podľa vládneho nariadenia odvod niekam doďaleka. Plán vystrojiť falošné svadby a zachrániť sa tak pred úradmi, sa rozkríkne po mestečku a o pár dní sa na úrade sobáši naraz 17 párov. Mladomanželka a jej rodina si vydýchnu, píše sa však rok 1942 a Lízinka je dievča židovského pôvodu.

Grosman napísal novelu Nevesta po česky, preložili ju až v roku 2017. Text s pútavým dejom, špecifickým jazykom a myslením autora zaujal Juraja Nvotu aj preto, že Grosman v novele nepopisuje hrôzy vojnového Slovenského štátu. "Zaujíma sa o vnútro 30-ročnej ženy, ktorá si aj v ťažkých podmienkach nenechá ujsť čas svojho žitia. Ona sa poteší tomu, že nastala havarijná situácia, Židia začali dievčatá zachraňovať narýchlo dohodnutými sobášmi, aj starej dievke sa podarilo, že sa konečne vydala. Všetci okolo šalejú, ona si život užíva a povie múdru vetu: To chcete, aby vám všetko zobral čert? Ako keby videla viac dopredu," uviedol Nvota pre TASR. Inscenáciu tvorcovia venovali Grosmanovej manželke Edite, ktorá bola v prvom transporte, a všetkým obetiam i hrdinom druhej svetovej vojny.



Nevesta nie je politický príbeh, ale psychologická sonda do jednej rodiny, do rozporu rodičov a dieťaťa. "Dvaja čudáci sa dajú dokopy a na prekvapenie všetkých sa aj do seba zamilujú, prežívajú krásny čas, len v zlom, neprajnom počasí," dodal Nvota. Do hlavnej úlohy Lízy obsadil Zuzanu Konečnú. "Nevesta je o chuti žiť, a tiež o tom, že láska je silnejšia ako strach," povedala pre TASR Konečná. Podľa herečky má príbeh na pozadí druhej svetovej vojny čo povedať aj súčasným divákom. "Bohužiaľ, stále sa tu rieši problém inakosti, diskriminácie a neznášanlivosti."



Premiéra sa uskutoční 7. októbra.