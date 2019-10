Ceny za poskytovanie sociálnych služieb sa v Košiciach zvýšia

Foto ilustračné, TASR/AP Foto ilustračné, TASR/AP

Košice 5. októbra (TASR) – V priemere o 50 eur viac zaplatia mesačne klienti ubytovaní v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. Zvýšenie cien za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta od 1. januára 2020 odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Pre poberateľov najnižších dôchodkov odobrilo príspevok na stravu.Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že mnohí prijímatelia sociálnej služby majú v zmysle zákona možnosť uplatniť si rôzne zľavy. Tie súvisia napríklad so stupňom odkázanosti alebo s výškou dôchodku.povedal.V priemere približne o štvrtinu vzrastú úhrady za najčastejšie využívané sociálne služby – opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Poslanci schválili aj zvýšenie poplatku za používanie elektrospotrebičov, ktoré majú ubytovaní na izbách. Po novom ich to bude stáť 20 centov za deň. Podľa Polačeka zvyšovanie cien súvisí aj so zavedením príplatkov pre zamestnancov za nočnú prácu a prácu počas víkendu či so zdražovaním potravín.Námestníčka primátora Lucia Gurbáľová na štvrtkovom (3. 10.) rokovaní MsZ povedala, že úpravu úhrad za sociálne služby považuje za nevyhnutnú.povedala. Podľa jej slov je v Košiciach 40.000 dôchodcov, ktorí žijú vo vlastných domácnostiach. Tvrdí, že ich náklady na bývanie sú oproti seniorom žijúcim v sociálnych zariadeniach niekoľkonásobne vyššie.Ak by úhrady neupravili, podľa magistrátu by v roku 2020 bolo potrebné schváliť minimálne o 80.000 eur viac z rozpočtu mesta Košice na to, aby zachovali poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov na úrovni tohto roku.