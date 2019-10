Zdravotníctvo bude dofinancované, aby fungovalo, tvrdí Pellegrini

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini, archívna foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Zdravotníctvo bude dofinancované takou sumou, ktorá bude garantovať bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Uistil, že rokovania medzi ministerstvom financií, zdravotníctva, ako aj nemocnicami a asociáciami vedú k takej sume, s ktorou budú spokojní všetci.Premiér zopakoval, že reforma nemocníc neznamená ich zatváranie.vyjadril sa Pellegrini k návrhu o reforme nemocníc, ktorý vláda poslala do parlamentu.doplnil s tým, že do posledného momentu bude presviedčať poslancov, aby bola reforma spustená.Pellegrini tiež v relácii povedal, že navrhované zvýšenie dane z tabaku má jeho podporu. Pripomenul, že tabak zdravých ľudí devastuje.upozornil.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) je v súvislosti s týmto návrhom podľa Pellegriniho pripravený prísť s variantom polovičného zvýšenia.doplnil s tým, že pri príprave rozpočtu je vláda viazaná zákonom.skonštatoval.Návrh na zvyšovanie minimálnej mzdy by podľa predsedu vlády nemal byť predmetom politických či koaličných dohôd, ide o vec medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Pellegrini vyhlásil, že vždy odmietal, aby akékoľvek dobré opatrenie bolo brané za rukojemníka vo vzťahu k inému opatreniu. Povedal to v súvislosti s tým, či Smer-SD podporí návrh na zvýšenie minimálneho dôchodku.pripomenul premiér a dodal, že slovenské verejné financie sú zdravé a náš dlh je pod sankčnými pásmami.V súvislosti s armádnymi nákupmi Pellegrini zopakoval svoje stanovisko, že sa ich nechystá predložiť na rokovanie bezpečnostnej rady ani vlády. Ministerstvo obrany by podľa neho malo do volieb ukončiť transparentné procesy s plánovanými nákupmi, aby o nich mohla rozhodovať budúca vláda.Pellegrini tiež v diskusii uviedol, že je ako volebný líder Smeru-SD pripravený sa po parlamentných voľbách uchádzať o funkciu predsedu vlády.