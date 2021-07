Čepček je šokovaný z toho, že musí v OĽaNO skončiť. Poukázal na praktiky SaS pri vylúčení Matovičova

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2021 - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Martin Čepček považuje svoje vylúčenie z poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) za neočakávané. Uviedol to v odpovedi pre agentúru SITA.„Som šokovaný už z toho, že vládne hnutie ,nezávislých osobností´ k liberálom tolerantného premiéra Eduarda Hegera pristúpilo k takémuto zásadnému kroku tak úbohou formou, že v nedeľu mi viacerí známi preposlali články z médií, kde informovali o mojom vylúčení. Až po niekoľkých hodinách bolo zaslané vyrozumenie aj mne do mailu," priblížil Čepček s tým, že jeho vylúčenie z klubu prebehlo bez vypočutia obžaloby a možnosti obhajoby z jeho strany.„Je smutné, že hnutie OĽaNO tak prevzalo praktiky strany SaS, ktorá presne pred desiatimi rokmi zo svojho klubu vylúčila poslanca Igora Matoviča, ktorý o rokovaní aspoň vedel a na verdikt čakal za dverami. Nebol vylúčený za hlasovanie so Smer-om? Proti rozdávaniu slovenského občianstva Maďarom?" pýta sa Čepček.Hnutie OĽaNO vyradilo Čepčeka z poslaneckého klubu v nedeľu 25. júla. Dôvodom bolo podľa hnutia pretrvávajúce nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy a hlasovanie za opozičné návrhy zákonov, „ktoré boli v rozpore nielen s programovým vyhlásením vlády, ale aj hodnotami koalície".