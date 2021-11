Čermák, Prachař, Čvančarová a ďalší sa budú hádať v novej komédii Hádkovci

Tvorcovia úspešnej komédie Matky - Vojtěch Moravec a Sandra Nováková chystajú pre divákov novinku Hádkovci. K novej českej komédii o rodine, ktorá sa stále háda, napísali scenár. Moravec film zároveň režíroval, Nováková si v ňom zahrala jednu z hlavných úloh. Ďalej sa predstavia Hynek Čermák, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová či Ondřej Pavelka.





Hádkovci rozprávajú príbeh svojráznej rodiny, ktorá sa stále háda. Jej členovia sa majú síce radi, ale nech robia, čo robia, každý z nich si nakoniec vždy myslí svoje. Do úloh bratov Hádkovcov obsadil režisér Hynka Čermáka a Jakuba Prachařa, Ondřej Pavelka hrá ich otca, v rolách ich manželiek sa predstavia Jitka Čvančarová so Sandrou Novákovou a sestru, ktorá obidvom manželkám leží v žalúdku, stvárni Lucie Polišenská."Hádkovci by mali byť komédia plná všetkých emócií. Postavy sa navzájom milujú a zároveň sa nemôžu vystáť. Diváci budú mať chuť väčšinu postáv uškrtiť a niektoré hneď vzápätí objať," prezradil Moravec. Scenár k filmu napísal spolu so svojou životnou partnerkou Sandrou Novákovou, s ktorou spolupracovali už pri komédii Matky. Tú videlo v slovenských kinách vyše 65.000 divákov.Kým impulzom na natočenie snímky Matky boli skúsenosti tvorcov s rodičovstvom, za Hádkovcami stoja ich vlastné hádky. "Samozrejme, ten film je tak trochu aj o nás,“ priznávajú spoločne a s nadhľadom Moravec a Nováková. "Téma partnerských a rodinných hádok je však sama osebe nevyčerpateľnou studnicou komických situácií. Stačí počúvať rozprávanie kamarátov a známych alebo dávať pozor na ulici či v reštaurácii, jednotlivé momenty a situácie z filmu sme našli aj tam. Niektoré hádky potom rozohrali na skúškach dokonca i samotní herci. Nakoniec sme množstvo nápadov museli škrtať. Aj sme sa pri tom pohádali... trochu," hovoria so smiechom autori scenára.Svojou snímkou by tvorcovia chceli nadviazať na legendárne filmy o rodine Homolkovcov, inšpiráciou im boli aj úspešné české komédie z posledných rokov založené na silných dialógoch, ako napríklad Vlastníci.Novú českú komédiu nakrúcali počas tejto jesene, do slovenských kín by mala prísť v lete 2022.