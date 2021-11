Banášova kniha Zóna nadšenia vyšla v USA pod názvom Jubilation Zone

Pod názvom Jubilation Zone vyšiel v USA román Jozefa Banáša Zóna nadšenia. Pre Teraz.sk to uviedol samotný spisovateľ, podľa ktorého je Zóna nadšenia aktuálne najprekladanejším slovenským románom.





"Veľmi sa teším, že i vďaka môjmu písaniu sa svet dozvedá aj o Slovensku pozitívne správy. Po knihách Zastavte Dubčeka!, Kód 1, Prebijem sa! Štefánik je to moja štvrtá kniha v USA," konštatuje Banáš. "Práve v týchto dňoch som dostal informáciu z Paríža, na budúci rok sa pripravuje jej francúzske vydanie,“ dodal Banáš, podľa ktorého jeho knihy takto reprezentujú Slovensko v zahraničí.Román Zóna nadšenia dodnes vyšiel orem Slovenska v Česku, Nemecku (kde sa stal finalistom literárnej ceny Johanna Gottfrieda Seumeho), Poľsku, Ukrajine, Maďarsku, Bulharsku, Rusku, Indii, Sýrii, Turecku. V USA ho vydalo vydavateľstvo Hybrid Global Publishing spolu s vydavateľstvom Global Slovakia.Román cez neobvyklú životnú story troch ľudí z Československa, Západného Berlína a Ukrajiny mapuje niekoľko desaťročí "nadšenia", vrátane veľkého množstva faktov o pozadí politických udalostí, intríg, spravodajských hier... Cecilia Rokusek, CEO národnej Česko – Slovenskej knižnice v Cedar Rapids v predslove ku knihe uviedla: „Tento román, napísaný unikátnym štýlom dokumentárnej fikcie, by mohol byť učebnou pomôckou pre výučbu histórie obdobia rokov 1968 – 2008“.Banáš doposiaľ vydal 45 kníh, z ktorých dvadsaťpäť vyšlo v trinástich jazykoch. Jeho najnovším dielom je motivačný román „Som Baťa, dokážem to!“, ktorý vyšiel paralelne v Českej republike i na Slovensku. Knižný príbeh geniálneho podnikateľa a vizionára Tomáša Baťu uviedli do života 3. novembra v Prahe za účasti českého premiéra Andreja Babiša.