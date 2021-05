Černák bol blízko gólu, ale šancu nepremenil. O víťazovi prvého zápasu play-off rozhodol Point (video)

O triumfe Tampy rozhodol Point

Najlepší zákrok nepredviedol brankár

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský útočník Nikita Kučerov pre zranenie a následnú operáciu bedra vynechal celú základnú časť NHL. V prvom zápase play-off však bol Tampe Bay k dispozícii a k triumfu 5:4 na ľade Floridy prispel dvoma gólmi a asistenciou.Kapitán obhajcu trofeje Steven Stamkos vynechal záverečných 16 zápasov tzv. regular season pre zranenie v dolnej časti tela, ale na úvod play-off predviedol dve asistencie. Obrancovia Victor Hedman a Ryan McDonagh pre zranenie rovnako chýbali v zostave Bolts v ostatných dvoch zápasoch a do vyraďovacej časti vstúpili tromi, resp. dvomi asistenciami.Hlavným hrdinom Tampy Bay však bol Brayden Point , ktorý najprv v 53. min vyrovnal na 4:4 a 74 sekúnd pred koncom tretej tretiny rozhodol o prvom triumfe obhajcu v sérii. V nájazdovej pozícii pohybom oklamal brankára Floridy Sergeja Bobrovského a bekhendom mu zasunul puk pomedzi betóny. Veľký podiel na góle mal bek Ryan McDonagh, ktorý ho vysunul skvelou kolmicou, keď krátko predtým zablokoval strelu súperovho hráča."Bol to od neho veľký zákrok, ihneď však vstal a poslal mi puk dopredu. Tušil som, že budem mať dosť priestoru, tak som sa rozbehol a zakončil," komentoval Brayden Point na webe NHL. Jeho kolega z prvého útoku Kučerov odohral prvý zápas od 28. septembra. "Veľmi dlho som na to čakal a cítil som vzrušenie," priznal 27-ročný Rus.S piatimi strelami na bránku bol Kučerov najaktívnejší hráč Tampy Bay spoločne so slovenským obrancom Erikom Černákom . Dvadsaťtriročný Košičan mal aj tri bodyčeky, dva plusové body a jednu zablokovanú strelu. A bol aj blízko ku gólu.V polovici druhej tretiny nepremenil obrovskú príležitosť, keď v presilovej hre netrafil sčasti odkrytú bránku. Gólman Bobrovskij bol síce v tom čase mimo bránkoviska, ale obetavo ho zastúpil útočník Noel Acciari, ktorý zneškodnil Černákov pokus."Najlepší zákrok zápasu nepredviedol brankár, ale Noel Acciari z tímu Panthers, ktorý zabránil istému gólu z hokejky Erika Černáka. Bobrovskij bol po prvom zákroku už mimo bránkoviska, a tak sa Acciari nezdráhal a v bránke ho chladnokrvne zastúpil," napísal oficiálny web NHL. Druhý zápas série Florida - Tampa Bay odohrajú v utorok 18. mája opäť na ľade Panthers.