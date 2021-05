Simeone vychválil Suareza, majster La Ligy bude z Madridu

Boj o titul v najvyššej španielskej futbalovej súťaži sa pred záverečným kolom zúžil na dvojicu madridských tímov Atletico a Real. Vypadla z neho Barcelona, ktorá v nedeľnom súboji predposledného 37. kola podľahla doma Celte Vigo 1:2. Najlepšie karty drží v rukách Atletico, ktoré má pred mestským rivalom dvojbodový náskok a od zisku druhého titulu v priebehu 25 rokov a jedenásteho v klubovej histórii ho delí posledná prekážka. Ak o týždeň v nedeľu zvíťazí na trávniku Realu Valladolid, stane sa majstrom, druhú alternatívu mu ponúka zaváhanie zostávajúceho konkurenta proti Villarrealu.





V súboji s Osasunou Pamplona hráči Atletica poriadne zabrnkali na nervy fanúšikom. Drvivú prvopolčasovú prevahu totiž nedokázali pretaviť do úvodného gólu a zásah Stefana Saviča z 59. minúty neodobril pre ofsajd systém VAR. Hostia využili jednu z mála dier v defenzíve "Los Colchoneros" v 75. minúte a s domácimi to vyzeralo zle-nedobre, v záverečnej desaťminútovke však otočili skóre zásluhou presných zásahov Renana Lodiho a Luisa Suareza. Tridsaťštyriročný uruguajský kanonier sa strelecky presadil po takmer dvoch mesiacoch a jubilejným 20. gólom v tejto sezóne La Ligy priblížil Atletico k vysnívanej méte. "Je neskutočný. V lete k nám prišiel z Barcelony, aby dokázal ľuďom, že ešte nepatrí do starého železa a stále má na to hrať na najvyššej úrovni. Komu inému by lepšie pasovala rola záchrancu? Veľmi sa teším aj za neho, že strelil takýto nesmierne dôležitý gól," pochválil Suareza kormidelník Atletica Diego Simeone.Samotný autor gólu počas svojej kariéry zažil majstrovské oslavy štyrikrát ako hráč FC Barcelona, raz s Ajaxom Amsterdam a na začiatku kariéry s Nacionalom Montevideo. Na dosah má ďalší "zárez" vo farbách Atletica. "Prežívam chvíle šťastia a eufórie. Na víťazstvo sme sa poriadne natrápili, ale za úspechom často treba prejsť tŕnistou cestou. Prvý polčas bol z našej strany asi najlepší v sezóne, mohli sme viesť viacgólovým rozdielom, no mali sme kusisko smoly v koncovke. Musím vyzdvihnúť skutočnosť, že nás gól súpera nezlomil, hoci do konca už nezostávalo veľa času. Nebolo to jednoduché, ale dokázali sme vyhrať dôležitý zápas z hľadiska boja o titul. Verím, že zvládneme posledný duel a splníme cieľ," poznamenal Suarez.Real Madrid sa udržal v hre o titul vďaka víťazstvu 1:0 na pôde Athletica Bilbao, ktoré zariadil prvým gólom v tomto ročníku ligy obranca Nacho. Po stretnutí kormidelník "bieleho baletu" Zinedine Zidane na tlačovej konferencii dementoval informácie denníka Marca, podľa ktorých sa už minulý týždeň rozlúčil s hráčmi a po tejto sezóne predčasne rozviaže zmluvu, ktorú mal ešte na jeden rok. Španielske médiá už špekulujú o jeho nástupcovi. V hre sú údajne Carlo Ancelotti, súčasný kouč Evertonu, Massimilano Allegri alebo klubová ikona Raul. Objavilo sa aj meno dosluhujúceho kormidelníka nemeckej reprezentácie Joachima Löwa. Podľa portálu AS sa však vedenie rozhoduje najmä medzi Allegrim a Raulom, ktorý vedie rezervu Realu."Je to lož, nič v tomto zmysle som hráčom nepovedal. Sústredím sa na záver sezóny. Čaká nás posledný zápas, v ktorom musíme vynaložiť maximálne úsilie a zabojovať o titul. Starám sa iba o to, ako čo najlepšie pripraviť tím na súboj s Villarrealom. Nič iné ma v tejto chvíli nezaujíma. Všetky ostatné záležitosti budem riešiť po sezóne," uviedol Zidane.